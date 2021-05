Torino-Milan, due giocatori squalificati: la decisione del Giudice Sportivo

Mancano due giorni al fischio d'inizio di Torino-Milan, match valido per la 36^ giornata di Serie A. Questi i giocatori squalificati

Dopo il temine della 35^ giornata, il Giudice Sportivo ha reso noto i provvedimenti da mettere in pratica in occasione del prossimo turno. Un turno che avrà inizio già nella giornata di domani, quando avrà inizio l'ultimo infrasettimanale della Serie A. Il Milan affronterà il Torino in trasferta e lo dovrà fare senza Alexis Saelemaekers, ammonito allo Stadium contro i bianconeri. Un'assenza anche per Davide Nicola, che dovrà rinunciare a Nicolas Nkoulou, assente per il medesimo motivo dopo il match contro il Verona. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.