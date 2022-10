Torino-Milan, Barile: “Pellegri? Ci puntiamo tantissimo, è forte”

Sull'entusiasmo dopo la partita di Udine : “Abbiamo fatto un'ottima partita ad Udine, c'è un grande entusiasmo. Siamo pronti per un sold out, speriamo di regalare una grande partita ai tifosi".

Su Pellegri: "Gli attaccanti hanno bisogno di sentire il feeling con il gol. Pietro è l'attaccante titolare dell'Italia Under 21, ci puntiamo tantissimo. La nostra squadra ha tanti elementi giovani e forti e lui è uno di questi”. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>