Torino-Milan 0-2, Kessie raddoppia dal dischetto! Uno-due devastante

Dopo il gol di Theo Hernandez, ci pensa Franck Kessie dal dischetto a raddoppiare per il Milan contro il Torino

Dopo il vantaggio di Theo Hernandez, il Milan non si ferma e trova il raddoppio grazie al rigore di Franck Kessie. Dopo l'errore contro la Juventus, l'ivoriano stavolta non sbaglia e spiazza Salvatore Sirigu. Bella l'azione che porta alla conquista del penalty, con un bel filtrante di Ante Rebic che trova Samu Castillejo. Lo spagnolo, poco prima della conclusione, viene falciato da Lyanco in area di rigore.