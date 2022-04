Torino-Milan 0-0, i numeri della partita dei rossoneri | Serie A News

Numeri, statistiche e curiosità al termine di Torino-Milan 0-0, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022. Un altro pareggio

(fonte: acmilan.com) - Ancora un pareggio senza gol, ancora uno 0-0 a lasciare l'amaro in bocca dopo una prestazione comunque di grande volontà. A Torino , dopo il Bologna, il Milan deve nuovamente accontentarsi di un punto. La 32ª giornata di Serie A ha reso più fragile la vetta della classifica dei rossoneri, ma il campionato è ancora apertissimo. Ecco i numeri prodotti dal campo.

1 - Il Milan non pareggiava 0-0 due partite di fila in Serie A da dicembre 2018, anche in quel caso contro Torino e Bologna.