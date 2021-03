Theo Hernandez, contro l’Udinese il primo gol con il Milan a San Siro

Theo Hernandez, dolci ricordi contro l’Udinese

L'Udinese sarà sempre legata ad una prima volta di Theo Hernandez in Serie A. Proprio contro i friulani, infatti, il terzino francese ha siglato il suo primo sigillo a San Siro in Serie A. Un bolide di sinistro al volo dopo una ribattuta sugli sviluppi di un calcio d'angolo che non ha lasciato scampo a Juan Musso. Dopo una stagione d'esordio da top player, quest'anno il si sta ripetendo e i numeri gli danno ragione: il numero 19 preso parte a 8 reti in questa Serie A (4 gol e 4 assist): solo una in meno della scorsa stagione (6 gol e 3 assist).