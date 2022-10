Tatarusanu come Maignan: è suo l’assist sul primo gol di Brahim Diaz

La Lega Serie A ha ufficializzato l'assist di Ciprian Tatarusanu in occasione del primo gol di Brahim Diaz in Milan-Monza

Mike Maignan, oltre che per le straordinarie doti tra i pali, si è fatto conoscere per la sua abilità a giocare con i piedi e a trasformarsi, spesso, in un difensore aggiunto. Il francese, lo scorso anno, ha messo a referto un assist in occasione di Milan-Sampdoria terminato 1-0 grazie al gol di Rafael Leao. Manca il portiere ex Lille? Nessun problema: a servire i compagni ci pensa Ciprian Tatarusanu!