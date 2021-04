SuperLega, Milan, Juventus e Inter in coro: “Vogliamo giocare in Serie A”

E' terminata da poco la riunione tra i club di Serie A dopo aver discusso con Milan, Juve e Inter sulla loro partecipazione nella SuperLega

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è terminata da poco la riunione avvenuta nella giornata di oggi tra i club di Serie A per discutere della partecipazione di Milan, Juventus e Inter nella prossima SuperLega. Diversamente da quanto vociferato prima dell'incontro, hanno partecipato anche i club in questione. La richiesta delle tre società è chiara: "Vogliamo continuare a giocare in Serie A anche a partire dalla prossima stagione". Questa la loro risposta ad una presunta esclusione dal massimo campionato Nazionale, oltre che da tutte le competizioni UEFA. Intanto Ceferin attacca Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Ecco cosa ha detto.