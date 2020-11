Spezia, secondo gol per Pobega ed un record condiviso | Serie A News

Spezia, che esordio in Serie A per Pobega!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tommaso Pobega, classe 1999, è stato ceduto in estate in prestito dal Milan allo Spezia. Il centrocampista, reduce da un’annata in prestito in Serie B al Pordenone, ha dunque esordito in Serie A in questa stagione con la squadra di Vincenzo Italiano.

E che debutto! In 6 gare finora disputate in campionato, Pobega ha già segnato 2 gol. Il primo, al ‘Manuzzi‘ di Cesena, in occasione della sconfitta interna (1-4) contro la Juventus di Andrea Pirlo. Il secondo, invece, è arrivato sabato pomeriggio, al ‘Vigorito‘ di Benevento, nella vittoria esterna (3-0) contro i sanniti di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riferito da ‘Opta‘, Pobega è il secondo giocatore più giovane ad aver segnato, in questo torneo di Serie A, almeno 2 reti, dopo Dejan Kulusevski, classe 2000, esterno offensivo svedese della Juventus. Il Milan gongola: Pobega sembra promettere davvero bene … I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE PROSSIME GARE: ECCO I MILANISTI >>>