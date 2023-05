Spezia-Milan, Semplici: “Abbiamo concesso poco ad una grande squadra”

"Nonostante le buone prestazioni fatte nelle scorse settimane i risultati non erano arrivati. Questa vittoria è completamente dei ragazzi, che ci hanno creduto e che non hanno mai mollato. Abbiamo fatto una partita veramente importante concedendo poco o niente ad una grande squadra come il Milan, con una partita di grande coraggio e cattiveria sportiva. Era importante dare una risposta sul campo dopo il brutto momento che stavamo attraversando".