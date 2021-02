Spezia-Milan, Pioli: “Fatto nulla di quello preparato in settimana”

Spezia-Milan, le parole di Pioli

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’ dopo Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni:

Sulla sconfitta: “Chi ha avuto la possibilità di vedere gli allenamenti in settimana non avrei mai pensato di vedere una prestazione così negativa. Abbiamo perso meritatamente e le responsabilità sono nostre”.

Sulla delusione più grande: “Quando viene fuori una prestazione del genere vuol dire che tutti noi abbiamo fatto male. Non abbiamo fatto niente di quanto fatto in settimana. Faticato a fare tutto. Gara in sofferenza, non è stata la nostra serata e ne siamo consapevoli. C’è molta delusione ma anche voglia di rifarsi subito. Si spingerà sul tasto di dare il massimo sempre e fare di più rispetto a quanto fatto oggi. Abbiamo le qualità per fare gare migliori di questa”.

Sui prossimi impegni: “Il campionato non finisce stasera. Abbiamo tutto il tempo per dimostrare le nostre qualità. Prossime partite sappiamo che possono essere importante per la stagione”.

