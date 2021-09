Spezia-Milan, Pioli: “Daniel Maldini non dà punti di riferimento” | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 al 'Picco'

Sulla scelta di Daniel Maldini: "Come Brahim Diaz, Daniel non dà punti di riferimento. Siccome Brahim non giocherà, scenderà lui in campo dal primo minuto".