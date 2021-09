Spezia-Milan, Pioli: “Se soffriamo e vinciamo, significa che siamo sulla strada giusta”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 disputatasi allo stadio 'Picco'. Ecco le sue dichiarazioni.

Entrambi i trequartisti in gol. "Stanno lavorando molto per la squadra. Sono determinanti in fase di possesso, difficile fare meglio. E' stata una partita complicata, la squadra avversaria che sta bene. E' stata una grande vittoria, abbiamo giocato bene ma non benissimo. E se vinciamo una partita dove non giochi al 100%, questa è la strada giusta".

Sulla personalità di Brahim Diaz: "Io alleno una squadra giovane ma credono nel nostro lavoro, nella qualità. Siamo giovani, ma non dobbiamo perdere l'umiltà. Poi chiaro che le aspettative quest'anno sono aumentate nei nostri confronti, ma vedo degli atteggiamenti che mi danno fiducia".

Sui trequartisti che si abbassavano troppo: "Noi volevamo mettere i giocatori alle spalle loro, loro seguivano i nostri giocatori. Quindi dovevamo attaccarli meglio con sulle fasce anche con i terzini, lo abbiamo fatto poche volte. Lo abbiamo fatto meglio nel secondo tempo".

Su Daniel Maldini: "Daniel ha talento, tecnica e vede il gioco. Credo che debba fare un po' di più nell'essere più rapido a smarcarsi. Oggi aveva un avversari oche lo curava più da vicino, poteva sfilarsi un po' meglio ed è chiaro che anche gli avversari ti arrivano più velocemente. E' un ragazzo giovane, oggi ha giocato nel suo ruolo. Abbiamo insistito tanto con lui nell'attaccare l'area e credo che abbia le qualità e che possa darci delle soddisfazioni in futuro".

Sulla rosa profonda: "Non vedo l'ora di avere la rosa profonda. Il club mi ha messo a disposizione una squadra completa. Possiamo giocare con Bennacer e Tonali, in panchina Krunic, Bakayoko, Kessié. Abbiamo tante soluzioni, è normale che sia così. Pellegri si è fatto trovare pronto in campionato perché in Champions League non può giocare. Oggi temevo questa partita, le dimensione del campo non sono quelle adatte e permettetemi di dirmi che non sia corretto perché in Serie A bisogna giocare sulla stessa superficie. Giochiamo ogni tre giorni e c'è bisogno di questa disponibilità. Sono tutti ragazzi che danno tutto e dobbiamo alimentare questo spirito. Siamo stati una squadra forte da un punto di vista mentale. Se vinciamo quando soffriamo, significa che stiamo crescendo. E' questo lo spirito da portare avanti".

Su Saelemaekers: "Sicuramente la posizione di Leao ci ha dato dei vantaggi, anche Theo si è inserito... Da Saelemaekers mi aspetto tanto, penso che possa ancora crescere sotto diversi punti di vista. Sulla situazione di maggiore ci siamo fatti sorprendere e non deve capitare per le qualità che abbiamo. Cmunque hanno fatto bene e hanno la qualità e il talento per fare ancora meglio".