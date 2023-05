Spezia-Milan, Pioli: “Mancata continuità nella gara. Possiamo battere l’Inter”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Dazn' al termine di Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' al termine di Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su cosa è mancato: "E' mancata continuità durante la gara. Dovevamo fare un partita con più ritmo, velocità. E' stata una partita equilibrata. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, nel secondo dopo il gol ci siamo disuniti. E' stata una prestazione non nelle nostre possibilità".

Su da dove ripartire: "Chiaramente giochiamo una partita nella quale possiamo entrare nella storia, anche se il risultato dell'andata non ci dà vantaggi. Possiamo battere l'Inter se giochiamo il nostro calcio. Chiaramente nelle ultime due non siamo stati a un buon livello. Possiamo giocare molto meglio".

Se ci sono scorie dal derby: "E' normale che la Champions ce l'abbiamo in testa, ed è normale che siamo rimasti delusi dal risultato dell'andata. Ma oggi era una partita importante, oggi la stagione passava sia dalla Champions che da questa partita. Questa sconfitta ci mette in difficoltà, martedì dobbiamo fare una grande partita. Ora non rimangono grandi possibilità, ma dobbiamo credere di poter battere l'Inter. Battere l'Inter significa rimettere in discussione il risultato e il passaggio del turno".

Sulla discussione con i tifosi: "Ci hanno spronato per dare il massimo perché è una grossa sfida e un obiettivo".

Se c'è rammarico per non essere al top: "Quattro giorni prima della partita d'andata avevamo giocata una delle migliori partite della stagione, contro la Lazio. Poi i primi venti minuti del derby hanno condizionato la partita. La partita dovrà essere più simile al secondo tempo, poi proviamo a far s' che gli episodi siano a nostro vantaggio per provare a ribaltare il risultato. Non avere al completo i giocatori più forti ti toglie qualcosina. Vedremo per la partita di ritorno. E' chiaro che dobbiamo giocare ai nostri livelli, dobbiamo giocare da Milan".

Su chi può recuperare: "Oggi sono rimasti a casa i giocatori che non erano in grado di giocare oggi e per provare a recuperarli martedì. Anche i cambi di oggi sono andati in quella direzione, dovevo dosare le energie".

Se convoca Leao e lo schiera dal primo minuto: "Credo di sì, spero di sì".