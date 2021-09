Spezia-Milan, Motta: “Daniel Maldini? Gli auguro il meglio, ma non oggi”

Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Spezia-Milan, partita del 6° turno della Serie A 2021-22 allo stadio 'Picco'

Thiago Motta, allenatore arancioneroverde, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma allo stadio 'Picco'. Queste le sue dichiarazioni: "Gli errori ci sono e ci saranno sempre in una partita. Dovremo essere bravi e non incappare nella giornata giusta di un avversario che può giocarsi lo scudetto. Dobbiamo difendere alti e attaccare contro una grande squadra come il Milan"