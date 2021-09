Spezia-Milan 1-2, Motta: “Problema psicologico. Tutto passa dal gioco”

Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul modo di giocare : "Il risultato sicuramente conta. Dobbiamo avere in mente il perché siamo arrivati al pareggio. Non dobbiamo cambiare in questo momento. E' una questione solo di continuare ad avere la testa libera e di giocare nello stesso modo. Nella prima pressione siamo stati bravi palla a terra. Cercare di fare contropiede con palla lunga non è la cosa ideale. Continuiamo con questa mentalità sapendo che siamo arrivati a segnare perché abbiamo messo la palla a terra e giocato".

Ancora sul gioco: "Per fare risultato non è sufficiente difendersi. Con il Milan abbiamo fatto meglio rispetto alla Juve. Appena la recuperiamo non possiamo buttarla. Possiamo e dobbiamo migliorare perché una squadra grande è normale che viene ad attaccare. Hanno giocatori di qualità, abituati ad andare in avanti. Noi dobbiamo approfittare del nostro momento con la palla. Non mi passa per la testa un altro modo".