Spezia-Milan, Kalulu: “Sarà difficile, ma abbiamo lavorato per fare bene”

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma alle ore 15:00 al 'Picco'. Ecco le sue dichiarazioni. "Personalmente mi aspetto di stare bene dentro la partita, voglio iniziare bene. Voglio fare il massimo per prendere i tre punti oggi. Il valore forte nel nostro gruppo è che tutti, in allenamento, lavoriamo forte e bene, per essere pronti ad entrare in qualsiasi momento se il mister ha bisogno. Quest'anno lo sento di più. Penso che sarà una partita difficile, perché abbiamo visto anche l'anno scorso: ma quest'anno abbiamo lavorato bene per fare una buona partita oggi".