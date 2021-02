Spezia-Milan, Italiano: “Merito ai ragazzi, tutti hanno dato il 100%”

Spezia-Milan, le parole di Italiano

Vincenzo Italiano, allenatore bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni:

Sulla gara

“Grandissima soddisfazione, merito ai ragazzi che sono stati concentratissimi. Sapevamo della forza del Milan, tutti hanno dato il 100%, tutti si sono sacrificati. Gara importante per noi, tre punti fondamentali per il nostro obiettivo. Ci auguro ci dia una grossa carica per il nostro obiettivo”.

Sulla strategia

“Non volevamo far crescere autostima al Milan, abbiamo fatto bene anche senza palla, siamo stati bravi a ripartire. Gara preparata bene, vincere con questo Milan è una soddisfazione enorme”.

Sul pressing

“All’andata avevamo perso 3-0 senza creare nulla, abbiamo modificato qualche aspetto, soprattutto quello di essere aggressivi, senza permettere ai loro giocatori di qualità di avere tutte quelle occasioni, ci siamo riusciti e siamo soddisfatti”.

Sulle vittorie

“Non sempre riusciamo a fare quello che proponiamo, perché i campioni ogni tanto ce lo impediscono. In queste due gare ci siamo riusciti e sono arrivate due vittorie. Le restanti gare saranno complicate e difficile, l’obiettivo è lontano, mancano ancora tanti punti”.

