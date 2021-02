Spezia-Milan: i precedenti delle squadre con Chiffi | Serie A News

Spezia-Milan, arbitra Chiffi: i precedenti con bianconeri e rossoneri

Daniele Chiffi, classe 1984, arbitrerà Spezia-Milan. La gara, valida per la 22^ giornata della Serie A TIM, si disputerà allo stadio ‘Picco‘ di La Spezia alle ore 20:45 di sabato 13 febbraio.

Il fischietto della sezione A.I.A. di Padova, nella sua carriera, ha incrociato finora 9 volte lo Spezia. Il bilancio è di 3 vittorie dei liguri, 4 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima volta che Chiffi ha arbitrato la squadra di Vincenzo Italiano risale al 5 dicembre 2020.

Spezia-Lazio terminò 1-2 con le reti di Ciro Immobile e Sergej Milinković-Savić per gli ospiti; M’Bala Nzola per i padroni di casa, fermati, dunque, sul campo neutro del ‘Manuzzi‘ di Cesena dai capitolini.

Più radi, invece, gli incroci con il Milan. Solo 2 i precedenti di Chiffi con il Diavolo, con una vittoria dei rossoneri ed un pareggio. L’ultima volta che l’arbitro veneto ha diretto la squadra di Stefano Pioli risale alla scorsa stagione, 2 febbraio 2020, prima del lockdown.

Milan-Verona a ‘San Siro‘, nel giorno dell’esordio in Prima Squadra di Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini, terminò 1-1: reti di Marco Faraoni per gli ospiti e Hakan Çalhanoğlu per il Milan. Leggi l’intervista di Bennacer: parla di Ibrahimović, Pioli e non solo! Vai alla news >>>