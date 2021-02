Spezia-Milan: i precedenti allo stadio ‘Picco’ | News

I precedenti di Spezia-Milan al ‘Picco’

Spezia-Milan, gara valida per la 22esima giornata di Serie A TIM, si giocherà sabato sera alle 20:45 allo stadio ‘Picco‘. Sono solo tre i precedenti tra le due compagini all’interno delle mura bianconere, con il bottino che sorride ai liguri.

Il primo incontro tra Spezia e Milan al ‘Picco’ risale a quasi 100 anni fa. Era il dicembre 1921 e la formazione rossonera si impose sui padroni di casa con il risultato finale di 1-2 grazie alla doppietta di Venerino Papa. Per i bianconeri rete del momentaneo vantaggio di Mario Calzolari.

Gli altri due match vennero disputati sempre nella prima parte del ‘900. Nella stagione 1922-23, la gara si giocò a Viareggio e non a La Spezia. Il motivo di questo trasferimento fu la squalifica dello stadio ligure a causa della “guerra civile” scoppiata l’anno prima durante la partita contro il Genoa. In quel caso, la gara tra Spezia e Milan finì con la vittoria degli aquilotti per 2-1, con le reti di Rossi e Amadesi e il gol finale del milanista Enrico Forneris.

Nel novembre del 1923 lo stadio 'Picco' torna nuovamente abilitato per disputare le partite di calcio. L'ultimo incontro tra le due squadre finì nuovamente con il risultato di 2-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Tognotti e Riccobaldi. Per il Milan il gol della speranza portava la firma, ancora una volta, di Venerino Papa.