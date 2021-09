Spezia-Milan, Gyasi vs Rafael Leao: sfida ad alta velocità | Serie A News

Emmanuel Gyasi e Rafael Leao saranno due dei protagonisti del match di domani pomeriggio allo Stadio 'Picco' tra Spezia e Milan

Il primo di due duelli che si concentreranno sulle rispettive fasce sinistre: in questo caso il focus riguarda la fase prettamente offensiva: sia il ghanese originario di Palermo, che il giocatore lusitano hanno registrato ottime prove in questo inizio di campionato, affermandosi come punti fermi degli undici titolari di Spezia e Milan. 5 partite su 5 e 2 gol a segno per entrambi, con Gyasi che è tra i giocatori di movimento con più minuti dell'intero campionato. Calciomercato Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e PSG: le ultime.