Spezia-Milan, Esposito: “Ho sognato questo gol sin da bambino”

"Quello di oggi è un gol che ho sempre sognato sin da bambino: devo ancora realizzare ciò che è accaduto. Ad un mio amico milanista avevo detto che avrei segnato contro la sua squadra. Quelli di oggi sono punti fondamentali per lo Spezia, per questo hanno un sapore speciale. La fiducia nei nostri confronti non è mai mancata: abbiamo la fortuna di avere una società e una tifoseria che ci sono sempre vicine. Speriamo che questi punti saranno fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo: abbiamo ancora tre finali e non possiamo deconcentrarci. La salvezza parte da prestazioni come quella di questa sera".