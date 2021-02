Spezia-Milan, ecco il record che batterebbe Ibrahimovic in caso di gol

Spezia-Milan, Ibrahimovic alla caccia di un record

In caso di almeno una rete questa sera contro lo Spezia, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic batterebbe l’ennesimo record in Serie A. Lo svedese, in caso di gol, potrebbe infatti diventare il più anziano giocatore a realizzare 15 reti in un singolo campionato di Serie A (39 anni e 133 giorni), superando Silvio Piola nel nel 1951-52. Inoltre, Ibrahimović è il primo giocatore del Milan con 14 gol dopo 21 partite stagionali del club in Serie A da Stephan El Shaarawy nel 2012/13.

