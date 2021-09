Spezia-Milan, le dieci curiosità sulla partita | Serie A News

In attesa del fischio di inizio di Spezia-Milan, partita delle ore 15:00 allo stadio 'Picco', ecco le curiosità più interessanti sul match

(fonte: acmilan.com) - Lo Spezia a La Spezia rievoca ricordi amari per il Milan, i quali nella scorsa stagione proprio in Liguria hanno giocato e perso una delle gare più negative dell'intero campionato. Ora è diverso, deve essere diverso: i rossoneri tornano allo stadio Picco più consapevoli e con la stessa voglia di vincere - dopo il 2-0 casalingo ai danni del Venezia - per rimanere in alto in classifica. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle ore 15:00 andando a scoprire le principali curiosità statistiche legate alle sesta giornata di Serie A.

SCONTRI DIRETTI

1 - Milan e Spezia contano solo due precedenti in Serie A, registrati nella scorsa stagione: un successo casalingo per parte.

2 - Contro lo Spezia, lo scorso febbraio, è arrivata una delle due sconfitte in trasferta per i rossoneri nella Serie A 2020/21, una delle sole tre partite esterne che il Diavolo non è riuscito a vincere nello scorso campionato.

3 - Il Milan ha perso solo una delle ultime otto gare di Serie A contro squadre liguri, proprio contro lo Spezia a febbraio; quello è anche l'unico match nel parziale in cui i rossoneri non hanno trovato il gol.

STATO DI FORMA

4 - I rossoneri potrebbero ottenere sedici punti nelle prime sei partite stagionali di Serie A (attualmente a quota tredici) per la terza volta nell'era dei tre punti, dopo il 2003/04 e il 2020/21.

5 - Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Milan ha subito un solo gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A (contro la Juventus), parziale in cui ha realizzato ben quattordici reti.

STATISTICHE GENERALI

6 - Dall'inizio dello scorso maggio, il Diavolo ha tenuto la porta inviolata in otto delle dieci sfide giocate in Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei Top-5 campionati europei nel periodo. Nessuna squadra ha subito finora meno reti in questo campionato del Milan (due, al pari con il Napoli); dall'altra parte, solo la Salernitana (quattordici) ne ha incassati più dello Spezia (tredici).

7 - Tutti i cinque gol realizzati nelle due gare di Serie A tra Milan e Spezia sono arrivati nel secondo tempo, tra il 56' e il 78'.

FOCUS GIOCATORI

8 - Contro lo Spezia è arrivata l'unica doppietta firmata finora da Rafael Leão in Serie A, nel successo per 3-0 del Milan dell'ottobre 2020.

9 - Brahim Díaz è già a quota due reti in questo campionato, dopo averne messe a segno quattro in quello scorso; nella Serie A 2020/21, tuttavia la sua seconda marcatura arrivò nel mese di marzo.

10 - Contro lo Spezia a ottobre ha trovato la rete Hernández, la prima delle sette realizzate dal terzino francese nello scorso campionato. Nell'ultimo turno, contro il Venezia, Theo è diventato il primo difensore rossonero ad aver sia segnato che servito un assist in una singola partita di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Interessante intervista di Zlatan Ibrahimovic: leggi le sue dichiarazioni >>>