Spezia-Milan, la curiosità: Theo Hernandez sugli scudi | Serie A News

La curiosità di 'acmilan.com' in vista di Spezia-Milan e riguardante l'importanza di un giocatore come Theo Hernandez

(fonte: acmilan.com) I rossoneri tornano a concentrarsi sulla Serie A , dove ad attenderli sarà una trasferta insidiosa. Nella sfida valevole per la 35ª giornata di campionato, il Milan di Mister Pioli fa visita al Picco di La Spezia con l'obiettivo di dare continuità ai recenti risultati in massima serie. Alla vigilia, ecco le principali statistiche e curiosità che anticipano il match.

THEO SUGLI SCUDI

Theo Hernández ha realizzato due gol contro lo Spezia in campionato, solo contro Parma e Venezia (tre entrambi) ha fatto meglio in Serie A. Il terzino francese ha inoltre segnato quattro reti in questa Serie A; da quando è arrivato al Milan (2019/20), è il difensore che ha realizzato più marcature (sette) in seguito a una progressione palla al piede nel massimo campionato italiano. Più nel dettaglio, il gol di Theo nell'ultimo match di campionato contro la Lazio è arrivato dopo una progressione palla al piede di 58 metri, record in questa stagione di Serie A. Segui qui la diretta testuale della sfida tra i bianconeri e i rossoneri >>>