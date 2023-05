Spezia-Milan, la curiosità: tecnici a confronto | Serie A News

TECNICI A CONFRONTO

Il Milan è la squadra contro cui Leonardo Semplici ha perso più match da allenatore in Serie A: sei su sette (1N). Stefano Pioli, invece, non ha mai perso contro l'attuale tecnico spezzino in sette sfide da allenatore in Serie A (4V, 3N), solo contro Davide Ballardini (otto) vanta più sfide da tecnico nel torneo da imbattuto. Pioli, inoltre, non ha mai pareggiato in cinque sfide da allenatore contro lo Spezia in Serie A (3V, 2P). Ecco come e dove vedere Spezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>