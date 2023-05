Spezia-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità di 'acmilan.com' in merito al match Spezia-Milan, che si giocherà alle ore 18:00 di oggi pomeriggio

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) I rossoneri tornano a concentrarsi sulla Serie A, dove ad attenderli sarà una trasferta insidiosa. Nella sfida valevole per la 35ª giornata di campionato, il Milan di Mister Pioli fa visita al Picco di La Spezia con l'obiettivo di dare continuità ai recenti risultati in massima serie. Alla vigilia, ecco le principali statistiche e curiosità che anticipano il match.

PRECEDENTI SENZA PARITÀ — Spezia e Milan non hanno mai pareggiato alcuno dei sei confronti disputati finora, considerando tutte le competizioni: nel parziale, quattro vittorie per i rossoneri (tre in Serie A e una in Coppa Italia) e due per i liguri (entrambe nel massimo torneo). Zero alla casella pareggi ma anche nuove occasioni: dopo il successo nel match d'andata per 2-1, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro lo Spezia per la prima volta in A. Contro squadre liguri, il Milan ha vinto le ultime quattro trasferte consecutive, già striscia record fuori casa dei rossoneri contro queste formazioni in massima serie. In generale, invece, i rossoneri non impattano tre gare esterne consecutive nel massimo campionato dal dicembre 2018, mentre solo Salernitana (14) e Udinese (13) hanno pareggiato più match dello Spezia (12) in questo campionato.

CARATTERISTICHE OPPOSTE — Solo il Napoli (15) e l'Inter (14) hanno segnato più reti del Milan (13) negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall'altra parte lo Spezia è la formazione che ha realizzato meno gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco (solo uno). Nessuna squadra ha segnato più gol in contropiede dei rossoneri in questo campionato (sette, al pari dell'Inter) – mentre nessuna ha subito più reti dello Spezia in questa graduatoria (sette, come la Sampdoria). Al Picco, si sfideranno la squadra che ha vinto in percentuale più duelli in questa Serie A (Milan, 53.2%) e quella che ne ha vinti meno (Spezia, 47.3%).

THEO SUGLI SCUDI — Theo Hernández ha realizzato due gol contro lo Spezia in campionato, solo contro Parma e Venezia (tre entrambi) ha fatto meglio in Serie A. Il terzino francese ha inoltre segnato quattro reti in questa Serie A; da quando è arrivato al Milan (2019/20), è il difensore che ha realizzato più marcature (sette) in seguito a una progressione palla al piede nel massimo campionato italiano. Più nel dettaglio, il gol di Theo nell'ultimo match di campionato contro la Lazio è arrivato dopo una progessione palla al piede di 58 metri, record in questa stagione di Serie A.

IL MOMENTO ROSSONERO — I rossoneri sono la squadra con la striscia aperta più lunga di match senza sconfitta nella Serie A in corso (7: 3V, 4N). Il Milan è inoltre imbattuto in tutte le ultime 17 trasferte di campionato contro squadre che occupavano le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata, per un bilancio di 11 vittorie e sei pareggi (incluso il più recente dello scorso novembre, 0-0 contro la Cremonese). In aggiunta, il Milan è una delle due squadre, insieme al Napoli, a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio in trasferta nel campionato in corso (sei successi su sei per i rossoneri).

IL TECNICI A CONFRONTO — Il Milan è la squadra contro cui Leonardo Semplici ha perso più match da allenatore in Serie A: sei su sette (1N). Stefano Pioli, invece, non ha mai perso contro l'attuale tecnico spezzino in sette sfide da allenatore in Serie A (4V, 3N), solo contro Davide Ballardini (otto) vanta più sfide da tecnico nel torneo da imbattuto. Pioli, inoltre, non ha mai pareggiato in cinque sfide da allenatore contro lo Spezia in Serie A (3V, 2P).