Spezia-Milan, la curiosità: il momento rossonero | Serie A News

IL MOMENTO ROSSONERO

I rossoneri sono la squadra con la striscia aperta più lunga di match senza sconfitta nella Serie A in corso (7: 3V, 4N). Il Milan è inoltre imbattuto in tutte le ultime 17 trasferte di campionato contro squadre che occupavano le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata, per un bilancio di 11 vittorie e sei pareggi (incluso il più recente dello scorso novembre, 0-0 contro la Cremonese). In aggiunta, il Milan è una delle due squadre, insieme al Napoli, a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio in trasferta nel campionato in corso (sei successi su sei per i rossoneri). Segui qui la diretta testuale della sfida tra i bianconeri e i rossoneri >>>