Spezia-Milan, Chisoli: “Platek è rimasto meravigliato, vogliamo crescere”

Spezia-Milan, le parole di Chisoli

Stefano Chisoli, presidente bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita di Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’:

Sulla cessione

“Una settimana molto intensa, il presidente è venuto qua ed è rimasto maravigliato dalla nostra organizzazione”.

Se ci saranno cambiamenti

“No, anzi. Loro sono arrivati in un momento molto delicato e non hanno intenzione di non fare nessun cambiamento”.

Sugli obiettivi futuri

“Di crescere, consolidarsi ma per poterlo fare bisogna rimanere in Serie A quest’anno”.

Sull’assenza dei tifosi

“Sarebbe stato bellissimo averli, proprio per questo vogliamo rimanere anche per il prossimo anno. Per poter vivere quello che non stanno vivendo adesso”.

