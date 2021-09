Spezia-Milan, che sfida a centrocampo tra Maggiore e Tonali | News

Giulio Maggiore e Sandro Tonali battaglieranno a centrocampo nella sfida di domani pomeriggio alle ore 15 tra Spezia e Milan

Due giovani centrocampisti, protagonisti principali di questo inizio di stagione per entrambe le squadre: per il capitano spezzino due assist contro Venezia e Juventus, per il numero 8 rossonero lo splendido gol al Cagliari e una serie di ottime prestazioni. Maggiore, che proprio contro il Milan lo scorso febbraio aveva trovato il suo primo gol in Serie A, avrà di fronte un avversario di alto livello come Tonali, per una sfida che potrebbe riproporsi un domani anche per un posto in nazionale.