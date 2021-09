Spezia-Milan, altra assenza per Pioli: mancherà anche Florenzi

Alessandro Florenzi non farà parte dell'elenco dei convocati per Spezia-Milan di domani. Il mister Stefano Pioli è sempre in piena emergenza

Daniele Triolo

Altra tegola per Stefano Pioli in vista di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani pomeriggio, ore 15:00, allo stadio 'Picco'. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, alla già lunghissima lista di assenti in casa rossonera si è aggiunto anche Alessandro Florenzi.

Florenzi ha avuto un problema fisico che lo metterà, quindi, fuori causa per la trasferta in Liguria. Oltre a lui, nel reparto difensivo, il Milan dovrà rinunciare anche a Simon Kjær e Davide Calabria, che il tecnico Pioli spera però di recuperare per il match di Champions League contro l'Atlético Madrid di martedì 28 a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan >>>