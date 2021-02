Spezia-Milan, all’andata l’esordio di Hauge | Serie A News

Spezia-Milan: all’andata debutto di Hauge

Sabato sera alle ore 20:45, Spezia e Milan si affronteranno per quella che sarà la 22esima giornata di Serie A TIM. Nella partita di andata giocata a San Siro, i rossoneri hanno vinto per 3-0 grazie alle reti di Theo Hernandez e alla doppietta di Rafael Leao. Proprio in quella partita Jens Petter Hauge, prelevato qualche giorno prima dai norvegesi del Bodø/Glimt, fece il suo esordio in campionato con il Milan. Hauge entrò a gara in corso al posto di Brahim Diaz.