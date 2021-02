Spezia-Milan 2-0: eurogol di Bastoni. Milan in bambola | Serie A News

Spezia-Milan 2-0: eurogol di Bastoni

Dopo il vantaggio di Maggiore, lo Spezia raddoppia al 67′ con Simone Bastoni: anche per lui prima rete in Serie A. Punizione battuta corta da Estevez e mancino imprendibile del terzino spezzino che colpisce il palo prima che la palla si insacchi in porta. Milan inesistente e prova davvero molto negativa.

