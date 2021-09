Spezia-Milan 0-1, momento storico rossonero: gol di Daniel Maldini

E' un momento storico per il Milan: un altro Maldini va a segno con la maglia rossonera. Daniel la sblocca di testa su assist di Kalulu

Non solo un gol importantissimo che ha sbloccato una partita spinosa, ma un vero e proprio momento storico. Gettato nella mischia dal primo minuto da Stefano Pioli, Daniel Maldini ha sbloccato una partita che si stava complicando per i rossoneri. Il classe 2001 ha colpito di testa un assist al bacio di Pierre Kalulu. Si registra un Paolo Maldini molto emozionato in tribuna al 'Picco'. E non poteva essere diversamente per una dinastia che continua. Continua a seguire con noi il live testuale di Spezia-Milan