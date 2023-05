Spezia-Milan 0-0 al 45′: palo di Tonali, ma poche occasioni

Inizia la partita del Picco, con il Milan che al momento, controlla il pallone . Lo Spezia non rimane chiuso, anzi, cerca il pressing. Primi sei minuti di gioco di studio tra le due squadre. Al 7' assolo di Tonali che spara dal limite dall'area e trova il palo, sfortunato il Milan . Lo Spezia reagisce e prova a buttarsi in avanti. 15 minuti con poche emozioni, solo il palo colpito da Sandro Tonali dalla distanza.

Al 17' prima occasione anche per lo Spezia, cross in mezzo, Nzola troppo solo. L'attaccante grazia il Milan. Al 20' punizione per il Milan, con uno schema. La palla arriva a Saelemaekers che va al volo. Sfiora Kjaer sotto porta. Pressione del Milan, che cerca cross su cross. Al 24' ripartenza del Milan, palla che arriva a Theo Hernandez, tiro forte ma centrale, calcio d'angolo. Al 27' cross dello Spezia, ancora solo Amian che però sciaccia male di testa. Al 30' sale il pressing dei bianconeri.