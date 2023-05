Spezia, infortunio per Bastoni: salterà il match contro il Milan | News

Come annunciato dallo Spezia, Simone Bastoni ha rimediato un problema fisico: il calciatore spezzino non ci sarà contro il Milan

Sabato alle 18.00 il Milan sarà ospite dello Spezia. Non arrivano grandi novità in casa bianconera. Come annunciato dal club stesso, 'gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Simone Bastoni nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro: salterà la sfida contro il Milan di sabato'. In dubbio anche la presenza di Zurkowski, il quale ha svolto un lavoro personalizzato.