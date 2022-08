Spezia, Daniel Maldini si presenta: “Avevo bisogno di nuovi stimoli”

Daniel Maldini, calciatore dello Spezia in prestito dal Milan, si è presentato in conferenza stampa, parlando anche dei rossoneri

Daniel Maldini , calciatore dello Spezia in prestito dal Milan , si è presentato in conferenza stampa, parlando tra le altre cose anche dei rossoneri. Insieme a lui altri due nuovi acquisti dei bianconeri, ovvero Mattia Caldara e Albin Ekdal.

Non è mai facile abbandonare casa. Come la stai vivendo? "Lasciare casa è complicato ma avevo bisogno di giocare, di nuovi stimoli".

La Coppa Italia è archiviata ma quattro squadre di A sono uscite al primo turno. Che errore non bisogna commettere? "Non c'è tempo, bisogna partire forte. Prima facciamo e meglio è. La Coppa Italia ha visto uscire alcune squadre, nessuno vuole perdere ma ce la metteremo tutta".

Saelemaekers ha detto che hai il talento per vincere il pallone d'oro. Allo Spezia questo talento può finalmente sbocciare? "Ho scelto lo Spezia anche per questo, per avere più minuti e continuità - spiega Daniel Maldini - . Ora stiamo lavorando con il gruppo, spero di trovare presto la forma fisica giusta".