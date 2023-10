Serie A, l’Inter inciampa contro il Bologna: ghiotta occasione per il Milan

Alle ore 15:00 di oggi, sabato 7 ottobre, allo stadio 'San Siro' è andato in scena il match tra Inter e Bologna, valido per l'8^ giornata del campionato di Serie A. Per i ragazzi di Simone Inzaghi c'era la grande occasione di vincere per andare alla sosta da primo in classifica, in attesa dell'incontro Genoa-Milan. I rossoblù, invece, scendevano in campo per provare a fermare una big e dare un senso al buon gioco fin qui espresso.