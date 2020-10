Serie A – Zola: “Attenzione al Milan. E’ in stato di grazia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex giocatore Gianfranco Zola, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato di Serie A.

“Vedo molto bene il Napoli. Ha iniziato un percorso di crescita già dall’ultima parte della scorsa stagione post lockdown e con Gattuso credo possa tornare a lottare per le prime posizioni. Poi attenzione al Milan, Pioli ha trovato l’equilibrio perfetto per i rossoneri che sembrano in stato di grazia. Tra le conferme mi aspetto tanto dall’Inter e da Conte. Chiaro poi che la squadra da battere resta la Juventus, lo dice la storia, nonostante una coraggiosa rivoluzione con Pirlo”.

