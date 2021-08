Serie A, vincono Lazio ed Atalanta: Empoli e Torino KO a testa altissima

Si sono disputati due match di Serie A, validi per la prima giornata. La Lazio batte 1-3 l'Empoli, pari per l'Atalanta contro il Torino

Si sono disputati due match di Serie A, validi per la prima giornata: Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Vittoria per la squadra di Sarri, al 'Castellani'. Successo in extremis anche per la Dea.