Serie A – Verona, 2-1 contro il Cagliari: superato il Milan in classifica

NEWS CALCIO – La seconda partita della Serie A post-lockdown è Verona-Cagliari, poco prima si era giocata Torino-Parma. Si tratta del recupero della 25.a giornata, giocata per metà proprio per la diffusione del coronavirus. La sfida nel Bentegodi deserto, match importante anche per la classifica del Milan, che prima della sfida era a +1 dal Verona.

In meno di mezz’ora l’Hellas Verona è in vantaggio di 2 gol: doppietta di Samuel Di Carmine, numero 10 veronese classe 1988. Rosso, molto dubbio, dopo visione al VAR, per Fabio Borini. Sempre nel primo tempo, al 43′, il Cagliari accorcia le distanze: gol di Giovanni Simeone su torre di testa di Pellegrini.

Nella ripresa spinge il Cagliari, ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. Al 70′ il doppio giallo a Cigarini spegne quasi definitivamente le speranze della squadra di Walter Zenga. Assalto finale, con un’occasione clamorosa per Pisacane da calcio d’angolo. Subentra anche la stanchezza, inevitabile vista la condizione fisica delle squadre, e la partita si chiude sul 2-1 per il Verona.

Con questa vittoria, ricordiamo recupero della 25.a giornata di Serie A, l’Hellas Verona supera il Milan in classifica: 38 punti per la squadra di Juric, contro i 36 di Parma e Milan appunto.

