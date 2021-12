Serie A, turno dedicato alle persone scomparse: le ultime

Accordo tra la Serie A e il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse: un turno di campionato dedicato.

Accordo tra la Lega Serie A e il prefetto Silvana Riccio, il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse. Sarà dedicato un turno del campionato in corso a una campagna di sensibilizzazione su un fenomeno drammatico che coinvolge moltissime persone. Infatti in Italia, ogni anno, spariscono circa 17.000 persone.