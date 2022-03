La Serie A secondo ‘Transfermarkt’: ecco quanto vale la rosa del Milan

Il sito di valori calcistici Transfermarkt ha stilato la classifica dei valori delle rose di Serie A, con il Milan preceduto da tre squadre

Matteo Mosconi

Mancano sempre meno giornate alla fine del campionato di Serie A, e i valori delle rose del nostro campionato appaiono ormai ben definiti.

Il Milan, reduce dalla vittoria per 1-0 sull'ostico campo del Cagliari, è sempre più primo con 66 punti in classifica. Seguono a ruota Napoli ed Inter, rispettivamente a quota 63 e 60, anche se i nerazzurri hanno una gara da recuperare contro il Bologna.

Al quarto posto segue la Juventus, eliminata da pochi giorni dalla Champions League per merito del Villarreal e chiamata a rispondere sul campo per proseguire la risalita in classifica.

Il noto sito di valutazioni calcistiche Transfermarkt ha stilato la classifica legata al valore delle rose delle squadre di Serie A. Nonostante i grandi risultati sul campo, i rossoneri occupano "solamente" il quarto posto in questa speciale classifica.

480,10 milioni è il valore assegnato dal portale alla formazione di Stefano Pioli, preceduta dal Napoli, il cui valore è di 493,85 milioni e dall'Inter con 528,90 milioni. Al primo posto, la Juventus, con un valore di circa 560 milioni.

Numeri che, viste le prestazioni sul campo, non rispecchiano la classifica effettiva in campionato. Dopo queste prime quattro squadre seguono Atalanta, Roma e Lazio. Le prime due non arrivano a 400 milioni, mentre i biancocelesti superano di poco i 265 milioni.

Restano solamente otto turni da giocare da qui al termine della stagione, e sia in zona scudetto, che in zona retrocessione, ci si gioca ancora tutto. E' possibile che, in vista di questi ultimi scontri fondamentali, la classifica cambi ulteriormente.

Un esempio, per restare in ottica Milan, è quello relativo al singolo valore di Ismael Bennacer. Il giovane centrocampista algerino, decisivo contro gli isolani, da quando è arrivato al Milan ha già triplicato il suo valore di mercato, passando dai 10 milioni dell'estate 2019, ai 30 milioni attuali. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>

