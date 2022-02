Serie A, da marzo riapertura degli stadi al 100% della loro capienza | News

La Serie A potrebbe nuovamente riaprire gli stadi al 100% della loro capienza a partire da marzo: dialoghi in corso tra la FIGC e il Governo

La situazione pandemica continua a migliorare e, inevitabilmente, ne risente anche la Serie A. Attualmente è possibile riempire gli stadi italiani al 50% della capienza, ma fino al 25esimo turno di campionato. Come ben si sa, infatti, per la 26^ e la 27^ giornata di Serie A, gli stadi potranno essere occupati al 75% della loro capienza. Arrivano novità importanti per quanto riguarda la possibilità di togliere le restrizioni e, dunque, poter occupare per intero tutti i posti a sedere a partire dal 28esimo turno di campionato, dunque da marzo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'Tuttomercatoweb.com', la FIGC e il Governo stanno lavorando per consentire la riapertura totale degli impianti sportivi e pare ci sia questa disponibilità da parte del Ministro Roberto Speranza. Un'ottima notizia per tutto il movimento sportivo e, in questo caso, per il calcio italiano che, a distanza di due anni, potrebbe nuovamente avere dei 'tutto esaurito' all'interno degli stadi.