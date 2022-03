Serie A, spunta l’audio del VAR di Torino-Inter: ecco il contenuto

È stata resa nota la conversazione tra arbitro e VAR in Torino-Inter per il mancato rigore dato ai granata in Serie A: incredibile.

Stefano Bressi

In questa Serie A sono tantissimi gli episodi arbitrali che hanno del clamoroso e la maggior parte sono contrari al Milan e favorevoli all'Inter, che ne ha beneficiato anche nelle ultime giornate. Nella sfida contro il Torino, sotto di un gol, i nerazzurri non si sono visti assegnare contro un rigore clamoroso e netto. Inspiegabile il motivo. Più passa il tempo, peggio è. Resto noto, infatti, l'audio tra il VAR e l'arbitro, che invece di spazzare via i dubbi, li alimenta perché ha del clamoroso.

Durante l'incontro tra Gianluca Rocchi e gli arbitri, il responsabile delle designazioni di Serie A e Serie B ha fatto riascoltare la comunicazione. Ecco le incredibili parole: "L’ha presa la palla o no? Aspetta aspetta… Sì, ha preso la palla. Sì ha preso palla, ha preso palla: vai! Ti confermo palla, prima palla e poi piede". Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI