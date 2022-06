Serie A, confermato lo spareggio Scudetto in caso di parità di punti | News

Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', oggi si è tenuto un Consiglio Federale che ha ufficializzato alcune novità per la Serie A. Novità che riguardano, in particolar modo, il regolamento. Infatti è stata approvata in modo definitiva la regola delle cinque sostituzioni ed è stata introdotta la partita di spareggio per l'assegnazione dello Scudetto. Ciò si verificherebbe qualora due squadre contendenti il titolo dovessero concludere il campionato a parità di punti. Nel caso in cui, invece, dovessero esserci tre squadre a parità di punti, allora ci si affiderebbe alla classifica avulsa per stabilire chi avrà diritto e chi no a giocarsi lo spareggio. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.