Serie A – Sky senza highlights, trasmetterà solo quelli delle sue tre partite

Brutte notizie per 'Sky'. L'emittente satellitare, infatti, non avrà gli highlights della prossima stagione di Serie A, eccezion fatta per le tre partite di cui detiene i diritti in co-esclusiva con 'DAZN'. A riportarlo è 'Il Sole 24 Ore'. La Lega Serie A ha infatti deciso nelle scorse ore, a maggioranza, di non metterli all'asta. Gli highlights della altre sette gare per ogni turno saranno esclusiva di 'DAZN'.

'Sky' punterà sul resto dell’offerta calcistica, dalle competizioni europee per club – Champions, Europa League ed Europa Conference League, anche se non in esclusiva – e sul meglio del calcio internazionale, dalla Premier alla Ligue 1.