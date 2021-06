Serie A, si è tenuta oggi l’assemblea di Lega: ecco i dettagli dell’incontro

Si è tenuta nella giornata di oggi l'assemblea della Lega Serie A: ecco quali sono stati i numerosi punti previsti all'ordine del giorno

Si è tenuta oggi l'Assemblea della Lega Serie A in collegamento video. Numerosi i punti trattati dell'ordine del giorno, tra cui spiccano i temi legati ai diritti audiovisivi. Infatti, sono stati approvati sia i criteri di ripartizione dell'anticipo del 15% da parte di Dazn sui Diritti Audiovisivi che quelli dei Diritti Non Audiovisivi per il triennio 2021-204. L'Assemblea ha votato la proroga dell'Accordo Collettivo Lega-AIC-Figc al 31 agosto 2021, rimandando ad una prossima riunione il tema dei nuovi slot del prossimo campionato. Riguardo i diritti audiovisivi nell'Area Mena, si aprirà una nuova fase di trattative considerato che le offerte presentate sono state rifiutate.