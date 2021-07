Serie A, Sconcerti: “Calendario? Impegnativo l’inizio del Milan”

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le colonne del Corriere della Sera, ha commentato così il calendario del Milan

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha commentato i calendari della Serie A, usciti ieri. Sconcerti si è soffermato in particolar modo sul Milan, che avrà un inizio impegnativo. Ecco cosa ha detto Sconcerti: "Impegnativa la corsa iniziale del Milan: Lazio e Juventus alla terza e quarta giornata, Atalanta alla settima. Senza avere nelle altre giornate partite più facili, dato che non incontra nessuna delle neopromosse". Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.