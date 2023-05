Serie A, la Sampdoria cade contro l’Udinese: Serie B ufficiale

La Sampdoria perde per 2-0 sul campo dell'Udinese. Per i blucerchiati, ultimi in classifica, è aritmetica la retrocessione in Serie B. La partita si chiude praticamente nel primo tempo, con i bianconeri che spingono e che trovano il gol con Pereyra su assist di Ebosele al 9' minuto di gioco. Al 34' Masina trova il raddoppio sull'assist di Lovric. La Sampdoria, nel secondo tempo, non riesce neanche a riaprire la partita con un gol. Una brutta stagione per i liguri, iniziata male e finita peggio. La Sampdoria rimane ultima in classifica con soli 17 punti con 3 vittorie e ben 23 sconfitte. L'Udinese sale al nono posto con 46 punti. LEGGI ANCHE: Milan-Inter, Pioli: “Peso della storia? Questo club è abituato”