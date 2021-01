Serie A, Sampdoria-Inter 2-1: Milan in testa anche in caso di sconfitta

Serie A, l’Inter perde in casa della Sampdoria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sconfitta inaspettata dell’Inter che, in casa della Sampdoria, perde per 2-1 con i gol degli ex Antonio Candreva e Keita Balde. I nerazzurri ci hanno provato nel finale dopo aver accorciato le distanze con la zuccata di Stefan De Vrij da calcio d’angolo. L’assalto, però, non ha dato i frutti sperati: la squadra di Antonio Conte torna a casa con zero punti in tasca. Un’ottima notizia per il Milan che, anche in caso di sconfitta contro la Juventus, ha la certezza di mantenere il primo posto in classifica in Serie A. La probabile formazione del Milan: Stefano Pioli attua il piano B >>>